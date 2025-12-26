Haberler

Kuzey Kore lideri Kim, füze ve top mermisi üretimini artırma talimatı verdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, askeri mühimmat fabrikalarını denetleyerek 2026 yılında füze ve top mermisi üretiminin artırılmasını istedi. Bu adım, Kuzey Kore'nin askeri güçlenmesini desteklemek ve düşmanlarına gözdağı vermek amacıyla atıldı.

Kuzey Kore yönetiminden düşmanlarına gözdağı niteliğinde bir hamle geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkenin askeri mühimmat fabrikalarını denetledi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre, üretim süreçleri hakkında yetkililerden bilgi alan Kim, ülkenin füze ve topçu birliklerinin operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 2026 yılı üretim planının kalkınma odaklı bir şekilde hazırlanması gerektiğini vurguladı. Füze ve top mermisi üretim sektörünün savaş caydırıcılığını güçlendirmede büyük önem taşıdığını altını çizen Kim, mühimmat sanayiinin modernizasyonun istikrarlı bir şekilde sürmesi gerektiğini ifade etti. Kuzey Kore lideri, 2026 yılında füze ve top mermisi üretimini artırma talimatı verdi.

Rusya'ya silah sevkiyatı şüphesi

İmzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması kapsamında Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya yaklaşık 15 bin asker gönderen Pyongyang yönetiminin son hamlesi, Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah sevkiyatına hazırlandığına dair spekülasyonlara yol açtı. - PYONGYANG

