Milli Savunma Bakanlığı(MSB) Irak'ın Kuzeyi'nde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 askerin 3'ünün şehit olduğunu açıkladı. Kuzey Irak'ta şehit sayısı 6'ya yükseldi.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Irak'ın Kuzeyi'nde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3'ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükselmiştir. Operasyonlar devam etmektedir" denildi. Kuzey Irak'ta devam eden operasyonlarda şehit sayısı 6'ya yükseldi. - ANKARA