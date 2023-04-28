'Kuzenler Çetesi' operasyonunda 38 tutuklama

İzmir merkezli 7 ilde yürütülen, işsiz, pazarlamacı, öğrenci oldukları tespit edilen kişiler adına banka, kripto para nezdinde hesaplar açarak paravan şirket kuran ve 550 milyona yakın vurgun yapan "Kuzenler" adlı çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 38'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli İstanbul, Muğla, Adana, Karaman, Kütahya ve Balıkesir illerinde helikopter destekli yasa dışı bahis operasyonunun düğmesine bastı. Toplam 7 ilde soruşturmayı yürüten İzmir polisi, şüphelilerin eylemlerini aylarca takibe aldı ve şebekenin peşini bırakmadı.

Türkiye'de temsilciliği bulunmayan ülkelerdeki kuruluşlarda paraları aklamışlar

Milyonlarca vurgun yapan şüphelilerin başta finansal hareketlerini mercek altına alan polis; işsiz, pazarlamacı ve öğrenci oldukları belirlenen kişiler adına banka, ödeme kuruluşları ve kripto para firmaları nezdinde hesaplar açıldığını, çok sayıda paravan şirket kurulduğunu, paravan şirketler ve şahısların banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis paralarının transferlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.

Öte yandan, dolandırıcıların, suçtan elde ettikleri paraları ülkemizde temsilciliği bulunmayan yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşları hesaplarına ve kripto para varlıklarına dönüştürdükleri, İzmir'de kiraladıkları çok sayıda lüks rezidanslarda yasa dışı bahis faaliyetlerini yürüttükleri tespit edildi.

Çetenin en tepesinde kuzenler var: Toplam işlem hacmi 550 milyon TL

İzmir polisi, çetenin en tepesindeki isimlere de ulaştı. Yasa dışı bahis ağının Mertcan P. ve Hakkı T. isimli kuzenler tarafından yönetildiğini ve kuzenlerin lüks bir hayat yaşadıkları belirlendi. İki kuzenin "Kuzen" ismini taşıyan otomotiv firması kurduğu da tespit edilirken, 6 aylık süreçte piyasa değeri 100 milyon TL'yi bulan 15 adet lüks marka ve model araç aldıkları ortaya çıkarıldı. Yine çetenin banka hesaplarındaki işlem hacminin yaklaşık 550 milyon TL'yi de bulduğu öğrenildi. Harekete geçen ekipler, 7 ilde "Kuzenler" adının verildiği operasyonda toplam 42 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, şüpheli şahısların suçta kullandıkları materyallerde ele geçirildi, şahısların ve firmaların banka hesaplarına ve 15 adet lüks marka araca el konuldu.

38 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından 42 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 38'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR