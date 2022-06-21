Kuzeni ve arkadaşını öldüren sanık, "Eşime karşı silahlı eylemim olmadı" - Haberler

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Kuzeni ve arkadaşını öldüren sanık, "Eşime karşı silahlı eylemim olmadı"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kuzeni ve arkadaşını öldüren sanık, "Eşime karşı silahlı eylemim olmadı" Zonguldak'ta eşinin kendisini aldattığı iddiasıyla kuzeni ve arkadaşını öldüren sanık, eşine karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Kuzeni ve arkadaşını öldüren sanık, "Eşime karşı silahlı eylemim olmadı"

ZONGULDAK - Zonguldak'ta eşinin kendisini aldattığı iddiasıyla kuzeni ve arkadaşını öldüren sanık, eşine karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Geçen yıl 25 Mayıs günü Birlik Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak üzerinde yaşanan olayda maden işçisi Ali K.; eşinin kendisini aldattığı iddiası üzerine kuzeni Sercan Kılıç ve arkadaşı Ferdi Gebedek ile otomobilde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ali K. tabancasıyla kuzeni Sercan Kılıç ve Ferdi Gebedek' ateş açtı. İki kişi kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olayın ardından evinin önüne gelerek eşi N.K.'yı da darp eden zanlı polis tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

"Kasten öldürme" suçundan ikişer kez müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan sanık 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu kez eşi N.K.'ya karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla SEGBİS yöntemiyle hakim karşısına çıktı.

İki davanın birleştirildiği duruşmada sanık eşine karşı silahlı bir eylemde bulunmadığını söyledi. Sanık duruşmadaki ifadesinde, "İddiayı tümüyle reddediyorum. Eşime karşı silahlı olarak hiçbir eylemim olmadı. Amcam bana sarıldığında eşimi darp etmemem için beni engellemiş olabilir. Silahı havaya attım. Beni bırakmasını söyledim. Silahla eşime karşı herhangi bir eylemde bulunmadım. Eşim yanımızdan kaçtıktan sonra mahalleye doğru onu aramaya çıktım. Daha sonra babannemin orda karşılaştık. Kendisine bu işler senin yüzüne oldu. Karşılaştığımda da yine elimde silah vardı. Öldürmek istesem o zaman da öldürebilirdim. Bu olaylardan dolayı pişmanım" diye konuştu.

Mahkeme dosyadaki eksiklikler ve mütalaa hazırlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - 3. Sayfa

Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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