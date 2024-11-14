Kuzen cinayeti kamerada

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir kişinin tabancayla kuzeni tarafından öldürülmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 11 Kasım'da saat 08.30 sıralarında İmamoğlu ilçesi Hürriyet Mahallesi Şehit Osman Tatar Caddesi'nde meydana gelmişti. Galerici Emre Işık (30), borç meselesi yüzünden husumetli olduğu galerici kuzeni Hakan Işık'ın (45) otomobilinin önünü kesip tabancayla öldürmüştü. Cinayet anını gösteren güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda Hakan Işık'ın kullandığı otomobilin önüne geçen Emre Işık'ın sürücü koltuğundaki kuzenine defalarca ateş edip kaçtığı, ağır yaralı Hakan Işık'ın da hastaneye gitmek için otomobille ilerlediği görüldü.

Olaydan sonra polisin Ceyhan'da bir eve yaptığı operasyonda, cinayeti işleyen kuzen Emre Işık ile birlikte olayla bağlantılı oldukları iddia edilen babası Erdal, ağabeyi Erdi ve kuzeni Nejat Işık'ı gözaltına almıştı. Gözaltın alınan şüpheliler tutuklanmıştı. - ADANA