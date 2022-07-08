Kuyuya düşen oğlak kurtarıldı Muğla'nın Datça ilçesinde boş su kuyusuna düşen oğlak itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Muğla'nın Datça ilçesinde boş su kuyusuna düşen oğlak itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Datça Kızlan Mahallesinde 10 metre derinlikteki boş su kuyusuna oğlak düşmesi sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine Büyükşehir Datça İtfaiye ekipleri ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi İçinde su bulunmayan kuyudaki oğlak itfaiye ekipleri ve Datça Trac Ame- Sar ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Muğla su 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kuyuya düşen oğlak kurtarıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.