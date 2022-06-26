Kuyuya düşen Kuzu'yu itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Muğla'nın Ula ilçesinde içinde su bulunmayan kuyuya düşen kuzu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muğla'nın Ula ilçesinde içinde su bulunmayan kuyuya düşen kuzu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ula Köprübaşı Mahallesi Ova mevkiinde içinde su bulunmayan kuyuya kuzu düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi sonrası olay yerine Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye yönlendirildi.
İtfaiye ekipleri ip yardımı ile kuzuyu kuyudan kurtararak sahibine teslim etti. - MUĞLA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa