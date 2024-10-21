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Kuyuya Düşen Koyun İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Kuyuya Düşen Koyun İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Iğdır'ın Karaağaç Mahallesi'nde bir koyun 3 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Vatandaşların yardım talebi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri koyunu kurtarıp sahibine teslim etti.

Iğdır'da Karaağaç Mahallesi Rus Pazarı mevkiinde 3 metrelik kuyuya düşen koyun ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Iğdır'ın Karaağaç Mahallesi Rus Pazarı mevkiinde bir koyun 3 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Kuyuya düşen koyun çevredeki vatandaşlar koyunu düştüğü kuyudan çıkarmaya çalıştı. Kuyunun dar ve derin olmasından dolayı vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 3 metrelik kuyuya düşen koyunu düştüğü yerden çıkararak sahibine teslim etti. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye

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