Kuyuya düşen köpek kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuyuya düşen köpek kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kuyuya düşen köpek kurtarıldı

Denizli'nin Kale ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Denizli'nin Kale ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kale ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki kuyudan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, mahsur kalan hayvanın kurtarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kuyuda köpeğin çıkartılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda merdivenle kuyu içerisine inen bir itfaiye eri, köpeği kısa sürede çıkardı. Ekipler çalışmaların ardından kurtardıkları köpeği doğal yaşam alanına bırakırken, çevredeki vatandaşlar ise titiz çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karaköy Denizli İtfaiye 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title