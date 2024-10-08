Kuyuya Düşen Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde kuyuya düşen bir kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kediye ulaşarak onu sağlıklı bir şekilde sahibine teslim etti.
Hatay'da kuyuya düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Antakya İlçesi Akasya Mahallesi'nde kuyuya düşen kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antakya itfaiye istasyonu ekipleri sevk edildi. Ekiplerin özverili çalışmasıyla kedi, sağlıklı bir şekilde kurtarılarak sahibine teslim edildi. - HATAY