Üye Girişi
Haberler

Kuyuya Düşen Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Kuyuya Düşen Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde kuyuya düşen bir kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kediye ulaşarak onu sağlıklı bir şekilde sahibine teslim etti.

Hatay'da kuyuya düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antakya İlçesi Akasya Mahallesi'nde kuyuya düşen kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antakya itfaiye istasyonu ekipleri sevk edildi. Ekiplerin özverili çalışmasıyla kedi, sağlıklı bir şekilde kurtarılarak sahibine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antakya İtfaiye hatay kedi

İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni'yi öldürdü

İsrail, Nasrallah'ın ardından Hizbullah için kritik olan bir ismi daha öldürdü

 İsrail'in bomba yağdırdığı Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi yarın başlıyor

Türkiye, İsrail'in bomba yağdırdığı ülke için harekete geçti

 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in annesi günler sonra ilk kez konuştu

2 genç kızı katleden caninin annesi ilk kez konuştu
Surları kana bulayan cani ilk cinayetin ardından polisi arayıp kendini ihbar etmiş

Surları kana bulayan caniyle ilgili günler sonra ortaya çıkan çarpıcı detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu? Ecrin Su Çoban kimdir? Ecrin Su Çoban kaç yaşında, nereli? INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR, SORUN NEDİR? 8 Ekim 2024 Instagram'a ne oldu, niye girilmiyor? Instagram'a erişim engeli mi getirildi? Instagram Türkiye'de kapatıldı mı? INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram'a neden girilmiyor? 8 Ekim son gelişmeler... 8 Ekim Bolu hava durumu | Bolu'da hava nasıl olacak? Bolu günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! ATV CANLI İZLE 8 Ekim | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın… SON DAKİKA: Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin nerede, ne zaman kayboldu? 8 Ekim son gelişmeler... 8 Ekim Diyarbakır hava durumu | Diyarbakır'da hava nasıl olacak? Diyarbakır günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! MÜGE ANLI CANLI YAYIN 8 EKİM | Müge Anlı'da dolandırılan İbrahim ile Esma olayı nedir? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 8 Ekim Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.