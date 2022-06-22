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Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

İlçede bulunan metruk bir evin bahçesindeki kuyuda ineğin olduğunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kurdukları özel düzenek ile kuyuya indi. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu kuyuya düşen inek itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

İneğin sahibi de ekiplere teşekkür etti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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