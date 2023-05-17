Kuyuya düşen 10 küçükbaş hayvan tek tek kurtarıldı

Denizli'nin Çameli ilçesinde otlatılmak üzere serbest bırakılan 10 tane küçükbaş hayvan, düştükleri kuyudan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Çameli ilçesine bağlı Yumrutaş Mahallesi'nde otlatılmak üzere serbest bırakılan küçükbaş hayvanlardan bir tanesi kuyuya düştü. Düşen hayvanın ardından diğer küçükbaş hayvanlarda kuyuya atlamaya başladı. Yaklaşık 10 tane koyunun mahsur kaldığı kuyuda, itfaiye ekibi devreye girdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, mahsur kalan hayvanların bulunduğu kuyuya merdivenle güvenli bir şekilde indi. Personeller, küçükbaş hayvanları tek tek halata bağlayarak kuyudan çıkarttı. Sahibine teslim edilen koyunlarda ufak tefek yaralanmalar mevcut olduğu öğrenildi. Hayvanlarına kavuşan çiftçi ise ekiplere teşekkür etti. - DENİZLİ