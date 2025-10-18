Kuyumcuyu FETÖ ile Korkutup 10 Milyon TL'yi Dolandırdı: Şüpheli Yakalandı

Mersin'in Anamur ilçesinde bir kuyumcuyu telefonla arayarak kendini kamu görevlisi olarak tanıtıp 'FETÖ' ile korkutup 10 milyon lirayı hesabına geçiren şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Olay, 2 hafta önce Anamur ilçesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, ilçede kuyumculuk yapan F.B.'yi arayan bir şahıs kendini kamu görevlisi olarak tanıtarak, hesaplarını Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kullanabileceğini söyleyip korku saldı. Daha sonra şüphelinin yönlendirmesiyle, F.B., hesabındaki yaklaşık 10 milyon lirayı, iki parça halinde dolandırıcının hesabına gönderdi. Paraları gönderdikten sonra dolandırıldığını anlayan F.B., Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu. Başsavcılığın talimatıyla başlatılan soruşturmada şüpheli S.K.'nin Ankara'da olduğu belirlendi. Güvenlik güçleri tarafından dün düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli Ankara'da adliyeden SEGBİS aracılığıyla Anamur Sulh Ceza Hakimliği'ne ifade verdi.

Hakkında tutuklama kararı verilen şüpheli cezaevine gönderildi.