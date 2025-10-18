Haberler

Kuyumcuyu FETÖ ile Korkutup 10 Milyon TL'yi Dolandırdı: Şüpheli Yakalandı

Kuyumcuyu FETÖ ile Korkutup 10 Milyon TL'yi Dolandırdı: Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde bir kuyumcuyu telefonla arayarak kendini kamu görevlisi olarak tanıtan bir şahıs, FETÖ tehdidiyle 10 milyon lirayı dolandırdı. Olayın ardından yapılan operasyonla şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde bir kuyumcuyu telefonla arayarak kendini kamu görevlisi olarak tanıtıp 'FETÖ' ile korkutup 10 milyon lirayı hesabına geçiren şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Olay, 2 hafta önce Anamur ilçesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, ilçede kuyumculuk yapan F.B.'yi arayan bir şahıs kendini kamu görevlisi olarak tanıtarak, hesaplarını Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kullanabileceğini söyleyip korku saldı. Daha sonra şüphelinin yönlendirmesiyle, F.B., hesabındaki yaklaşık 10 milyon lirayı, iki parça halinde dolandırıcının hesabına gönderdi. Paraları gönderdikten sonra dolandırıldığını anlayan F.B., Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu. Başsavcılığın talimatıyla başlatılan soruşturmada şüpheli S.K.'nin Ankara'da olduğu belirlendi. Güvenlik güçleri tarafından dün düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli Ankara'da adliyeden SEGBİS aracılığıyla Anamur Sulh Ceza Hakimliği'ne ifade verdi.

Hakkında tutuklama kararı verilen şüpheli cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti

Tepkiler sonuç verdi! Karışıklık son buldu, hız limitleri değişti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un göbeğinde turist çifte 4 gün boyunca dehşeti yaşattılar

İstanbul'un göbeğinde turist çifte 4 gün boyunca dehşeti yaşattılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı! 4 bakanlığa onlarca atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı! 4 bakanlığa onlarca atama
Dünya devi sarsıldı ama yıkılmadı! Milli ara dönüşü gol düellosu

Dünya devi sarsıldı ama yıkılmadı! Milli ara dönüşü gol düellosu
Kobra Murat'tan Güllü açıklaması: Yanlış anlaşıldım, özür diliyorum

Cinayet iddialarının ardından Kobra Murat'tan yeni açıklama
İstanbul'un göbeğinde turist çifte 4 gün boyunca dehşeti yaşattılar

İstanbul'un göbeğinde turist çifte 4 gün boyunca dehşeti yaşattılar
Hemen yanı başımızda! 710 bin yıldır söndü sanılan yanardağ uyandı

Hemen yanı başımızda! 710 bin yıldır söndü sanılan yanardağ uyandı
Çok zengin olduğunu böyle kanıtladı, aracı mazotla yıkadı

Gencin "Ben çok zenginim" demek için yaptığına bakın
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Türkiye'yi saran kokarca kabusu için korkutan değerlendirme: Yok etme şansımız yok

Türkiye'yi hızla saran kabusla ilgili korkutan açıklama
İtalya'nın önde gelen gazetecisine bombalı saldırı! Mafya ilişkilerini takip ediyordu

Ünlü gazeteciye bombalı saldırı! Mafya ilişkilerini takip ediyordu
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu baba oldu

Milli yıldızımız baba oldu! İşte bebeğine verdiği isim
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Girona'da Dominik Livakovic krizi! Ortalık fena karıştı

Girona'da Livakovic krizi! Ortalık fena karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.