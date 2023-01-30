Kuyumcuyu bu kez kuyumcu soydu

Manisa'da bir kuyumcunun komşusu olan kuyumcuyu defalarca soyduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Son zamanlarda satış yapmamalarına rağmen ürünlerinde azalma olduğunu fark eden kuyumcu, geriye dönük güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde komşu kuyumcunun kendilerini nasıl soyduklarını görünce şoke oldu. Son bir ayda 6 defa aynı yöntemle soyulan kuyumcunun şikayeti üzerine suçu güvenlik kamerasıyla da tespit edilen kuyumcu gözaltına alındı.

Manisa'da bir kuyumcuda yaşanan hırsızlık olayı bu kadarına da pes dedirtti. Yıllardır aynı yerde kuyumculuk yapan iki esnafı karşı karşıya getiren hırsızlık olayında M.G. isimli kuyumcu, komşuları ve aralarında adeta abi kardeş ilişkisi olan komşu kuyumcu Esad Ömer Karaköse'yi her defasında aynı yöntemi kullanarak soydu. Kendisinde olmayan ürünlerden müşterisine gösterme bahanesiyle defalarca aldığı altın tablaların arasına vitrinden el çabukluğuyla koyduğu altınları çalan M.G.'nin hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameraları tarafından da kayıt altına alındı. Satış yapmadıkları halde bazı ürünlerde azalma tespit eden kuyumcu Esad Ömer Karaköse güvenlik kameralarının son bir aylık kayıtlarını izlediğinde ise adeta yıkıldı. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ve kendisine manevi abim dediği M.G.'nin dükkanlarına her geldiğinde vitrininden el çabukluğuyla tuğra, çerçeve, küpe ve bileklik gibi ziynet eşyalarını çaldığını tespit etti. Kamera kayıtları üzerine M.G. ile yüzleşen Esad Ömer Karaköse durumu emniyet güçlerine bildirdi. Son bir ayda 270 gram altınlarının kayıp olduğunu tespit eden Karaköse emniyetin geçmişe yönelik kayıtları da inceleme altına aldığını ve bunun sürekli tekrarlanmış olmasının üzüntüsünü yaşadığını anlattı.

"Çok güveniyorduk"

Hırsızlık olayının yaşandığı kuyumcu çalışanı olan ve kuyumcu Esad Ömer Karaköse'nin de ablası olan İlknur Baydar, "Biz 18 Ocak tarihinde ürünlerimizin vitrinde eksik olduğunu tespit ettik. Aramızda konuştuk, ürünlerin satılmadığını fark ettik. Daha sonra 30 yıllık dostumuz olan komşumuzun bu ürünleri bizim vitrinimizden çaldığını tespit ettik. Biz bu şahsa çok güveniyorduk. Arkadaşımız, dostumuz, ahbabımız olarak bakıyorduk. Kamera kayıtlarına baktıkça daha çok malımızın çalındığını tespit ettik. Şu anda 270 gram ürünümüzün kaybolduğunun farkındayız. Bu da şu an geçmişe dönük de çok eksiğimiz var. Polis şu anda onun tespitini yapıyor. Biz ona yardımcı olmak için ürünlerimizden veriyorduk. Biz de buna çok güvendiğimizden ürünlerimizi emanet olarak veriyorduk. Bize göstermeden aldığı malları tablaların arasına sıkıştırarak alıp götürüyormuş bunu yeni fark ettik. Şikayetçi olduk, polis gözaltına aldı. Polis baskınıyla dükkanına gittik oradaki kendi mallarımızı seçtik. Maddi manevi olarak hepimizi birden yıktı. Burada birlikte yiyip içiyorduk, dertleşiyorduk. Bize en büyük yıkım en yakınımızdan geldi" dedi.

"Manen daha çok yıkıldım"

Kamera kayıtlarını izlediklerinde büyük bir yıkım yaşadıklarını anlatan Kuyumcu Esad Ömer Karaköse ise şunları söyledi:

"Çok güvendiğimiz bir abimizdi. Hatta bu çarşıda güvendiğim tek insandı diyebilirim. Kendisine manevi abim derdim. Vitrinimizi ona devamlı veriyorduk, tablalarımıza hiç bakmıyorduk o kadar güveniyorduk ona. O da alıp gidiyordu geri getiriyordu şu kadar oldu diyordu biz de deftere yazıyorduk. Ama son zamanlarda mallarda bir eksilme olduğunu fark ettik. Geriye dönük kameralara baktığımızda bize sormadan tablaların arasına sıkıştırıp bunları aldığını gördük. Daha çok manen yıkıldık, maddi kısmı sonra geliyor. Manevi abim dediğim birisi bunu yapınca manen yıkıldık. Geriye dönük tespitlerde 270 gram bir kaybımız olduğunu gördük. Daha önceki görüntüleri de polis incelemeye aldı. Bir ayda 6 defa görüntü yakaladık. Dükkanında arama kaydı çıkarıldı. Dün dükkanında tespit ettiğimiz mallarımızı aldık. Gözaltında ifadesi alınıyor. Biz şikayetçi olunca polis de arama çıkarttı. Savcı da görüntüleri görüce arama çıkarttı."

M.G. isimli kuyumcu, savcılık tarafından tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili geniş çaplı incelemenin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA