Kuyumcunun dikkati dolandırıcıların ağına düşen vatandaşın 40 bin TL'sini kurtardı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde telefon dolandırıcılarına para vermek için altınlarını bozdurmak isteyen vatandaş, kuyumcunun dikkati sayesinde 40 bin TL dolandırılmaktan kurtuldu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde telefon dolandırıcıları, Çağlayan Adliyesi İcra Dairesinden aradıklarını söyleyerek tuzağına düşürdükleri C.B. (62) isimli vatandaşı 18 bin TL dolandırdı. İkinci kez C.B.'yi arayan şahıslar, kendilerine 40bin TL daha göndermesini istedi. Evinde bulunan altınları alan C.B., bozdurmak için kuyumcuya gitti. Bir yandan telefonla konuşup bir yandan da altınlarını bozdurmak isteyen C.B.'nin durumundan şüphelendi. C.B.'nin elindeki telefonu alarak kapatan kuyumcu, vatandaşa dolandırıldığını söyledi. Kuyumcunun kendisini uyarması üzerine dolandırıldığını anlayan C.B., şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yaşadıklarını anlatan C.B., "Köyde hasta eşimin yanında bulunmaktaydım. Cep telefonum çaldı ve açtım. Karşımdaki kişi bir tebligat ve kargo paketim olduğunu ve bunu zamanında almadığım için paketin geri iadesinin gerçekleştiğini söyledi. Zamanında alınmayan kargodan dolayı karşı firmanın zarara uğradığını ve Çağlayan Adliyesinde hakkımda icra takip işleminin başlatıldığını söylediler. Ben ilk etapta böyle bir siparişimin olmadığını ve hasta eşimin olduğunu söyleyerek telefonu kapatmak istedim. Fakat, karşıdaki kişi tebligatın ve kargo paketinin sağlık konusunda olduğunu ve zamanında alınmadığı söyleyerek sağlık firmasının zararının telafisi için acil olarak 18 bin lira göndermem gerektiğini söyledi. Ben de ilçe merkezine giderek 18 bin lira parayı gönderdim. Yaklaşık 1 saat sonra tekrar arayarak icra takip işleminin sonlanması için yine para göndermemi istediler. Para gönderilmez ise hapis cezasının olacağını söylediklerinde bir an hasta eşimi düşündüm ve evdeki altınları alarak ilçe merkezindeki kuyumcuya bozdurmaya gittim. Tabii bu esnada telefonum sürekli açık ve benimle konuşmaktalardı. Bana sürekli talimat veriyorlardı. Bu konuşmalara şahit olan kuyumcu bir anda elimden telefonu alarak karşıdaki kişilerle konuşmaya başladı. Daha sonra da telefonu kapatarak 'amca seni dolandırıyorlar' dedi. Ben ilk başta kuyumcuya inanmadım ve sert tepki gösterdim. Sonra olayın içyüzünü anlattıklarında dolandırıldığımı anladım. Hemen İlçe Emniyet müdürlüğüne giderek karşı taraftan şikayetçi oldum" dedi. - KASTAMONU