Kuyumcukent seçimlerinde kavga

Kuyumcukent Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, yaşanan kavga nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Cep telefonu kamerasına yansıyan kavga anında, toplantı salonunda bulunan kişilerin birbirine saldırarak hakaret ettikleri görüldü.

Kuyumcukent Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, yaşanan kavga nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Kuyumcukent Blok Kat Malikleri Yönetim Kurulu olaya ilşkin yaptığı açıklamada "31 Ocak 2023 tarihinde yapılması planlanmış olan Kuyumcukent Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Genel Kurul Toplantısı yapmak üzere görevlendirilmiş personelin şiddet, darp, hakaret, tehdit, her türlü taciz ile örgüt dışında salonda bulunan kişilerin ( malikler dahil ) hürriyeti tahdit edilmesi sebebiyle alıkonulmaları sonucunda, bu ortamda genel kurulun gerçekleşemeyeceği kanısıyla ileri tarihe ertelenmiştir. Erteleme kararı noter tarafından da onaylatılmak suretiyle karar defterine işlenmiştir. Türk Ceza Kanunu kapsamında tarif edilen suçların örgütlü ve organize şekilde işlendiği tespit edilmiştir. Şu ana kadar hürriyeti tehdit ile cinsel taciz suçlaması da dahil olmak Türk Ceza Kanununda tanımlanmış diğer birçok suçtan yaklaşık 22 kişi hakkında savcılığı suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulu açıklamasının devamında yaşanan olayı "Seçimli olmayan Olağan Genel Kurul Toplantısında seçim yapıldığını iddia ettikleri sözde Olağan Genel Kurul Toplantısı, toplantı erteleme kararının alınmasından yaklaşık bir saat sonra bu örgütlü ekibin kendi başlarına sözde divan heyeti seçmeleri ile (kendileri tarafından hazırlanmış olan sözde Genel Kurul Toplantı Tutanağında yer almaktadır) yaptıkları bir tiyatrodan öte değildir. Erteleme kararından sonra zaten bu ekip dışındaki hazirun dağılmıştır. Hazirun defterinin toplantı erteleme kararının ilanından sonra görevli yetkililerden gasp edilmesi şeklindeki fiili vakayı bu örgütlü grup defterin sanki kendilerine teslim edilmiş gibi algı oluşturmaya çalışmaktadır. Tüm bunlar kamera kayıtlarında mevcuttur. Bu örgütlü grup tarafından Türk Ceza Kanununda tarif edilen cinsel taciz, hürriyeti tahdit, şiddet, darp, tehdit ile kanun kapsamında tarif edilmiş daha birçok suç birden fazla kişi tarafından işlenmek suretiyle yetkililerin görevlerini yapmasına engel olunması kamera görüntüleriyle sabittir. Olaylar savcılığa intikal etmiş ve görüntülerin tamamı ilgili makamlara sunulmuştur. Genel Kurul Toplantısını yapmak için görevlendirilen arkadaşların yanında emniyet güçlerinin dahi görevlerinin yapmasına örgütlü bir şekilde engel olunmuştur. Kasıtlı olarak insanları yalan ve yanlış bilgilerle kandırmaya çalışan, her türlü yoldan algı yönetimi yapmaya çalışan bu örgütlü grup hakkında dezenformasyon yasası kapsamında da suç duyurusunda bulunulacağı siz değerli kamuoyuna bildirilir" şeklinde anlattı. - İSTANBUL