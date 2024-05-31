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Kuyumcudan hırsızlık yapan kadın yakalandı: 44 suç kaydı olduğu öğrenildi

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Kuyumcudan hırsızlık yapan kadın yakalandı: 44 suç kaydı olduğu öğrenildi Kocaeli'de kuyumcudan 47 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı tespit edilen kadın Düzce'de yakalandı.

Kuyumcudan hırsızlık yapan kadın yakalandı: 44 suç kaydı olduğu öğrenildi

KOCAELİ - Kocaeli'de kuyumcudan 47 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı tespit edilen kadın Düzce'de yakalandı. 44 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 11 Mayıs Cumartesi günü İzmit'teki bir kuyumcudan 47 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalındı. Polis ekipleri yaptıkları incelemede, olayı gerçekleştiren kişinin H.B. isimli kadın olduğunu belirledi. H.B., dün Düzce'de yapılan operasyonla yakalandı. 44 suç kaydı olduğu ortaya çıkan H.B., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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