Kuyumcudan 10 milyon lira haraç isteyen suç örgütüne operasyon: 7 gözaltı

SAMSUN - Samsun'daki bir kuyumcudan 10 milyon lira haraç isteyen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1'i kadın 7 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bir kuyumcuda 3 gün önce meydana geldi. Kasklı ve cerrahi eldivenli bir bir kişi kuyumcunun vitrin camından içeride bulunan insanlara yönelik silah doğrultarak tetiğe bastı. Silah ateş almayınca kendisini bekleyen motosikletle olay yerinden kaçtı. Olay polise haber verildi. Samsun polisi motosiklet ile kaçan şahısları yakalamak için alarma geçti. Söz konusu motosiklet, üzerinde bir otomobile ait sahte plaka ile Zeytinlik Mahallesi'nde ele geçirildi. Polis motosikleti bırakan 3 kişinin 06 pkakalı araçla kaçtığını tespit etti. Ankara'dan Samsun'a geldiği tespit edilen araç, Samsun-Ankara karayolu Toybelen Kavşağı'nda içinde 3 kişi ile birlikte yakalandı. Araçta bulunan ve çok sayıda suç kayıtları olan B.C.A., B.G. ve A.C.İ. gözaltına alındı. Polis yaptığı araştırmada kuyumcuyu Whatsapp'tan tanımadığı bir numaranın aradığını ve kuyumcu söz konusu aramaya cevap vermeyince bir kişinin,"Ben E.Y.. Bize 10 milyon borcun var. Ödemezsen sokaklara çıkamazsın" diye mesaj attığı tespit edildi. Polis, kuyumcunun kimseye borcu olmadığını ve suç örgütünün 10 milyon lira haraç istediğini belirledi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde art arda operasyon düzenleyen polis, olayla ilgili 1'i kadın 2'si 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 7 kişiyi gözaltına aldı. 7 kişi polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.