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Kuyumcudaki altın tacı alıp kaçan kadın: Sevgilim bana alamayınca çaldım

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İstanbul'da sevgilisiyle birlikte gittiği kuyumcuda beğendiği altın tacı 250 bin TL olduğu için alamayan genç kadın ertesi gün aynı kuyumcuya gidip fotoğraf çekme bahanesiyle tacı alıp kaçtı. Polisler tarafından yakalanan genç kadın "Sevgilim bana parası yok diye alamadı, o üzülmesin diye çaldım" derken hırsızlık anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Kasımpaşa'da bir kadın daha önceden sevgilisiyle gittiği kuyumcuda gördüğü 250 bin lira değerindeki altın tacı alamadı. İşyerinden çıkan kadın ertesi gün kuyumcuya yeniden gidip tacı, fotoğrafı çekme bahanesiyle alıp kaçtı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan kadının ifadesinde, "Sevgilim bana parası yok diye alamadı, o üzülmesin diye çaldım" dediği öğrenildi. Hırsızlık anı kameralara yansırken, kadın adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 6 Mart Perşembe günü saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Camiikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Firdevs Ç. olaydan 1 gün önce sevgilisiyle caddede bulunan kuyumcuya gitti. Kadın burada 250 bin lira değerinde olduğu öğrenilen altın tacı beğendi. Ancak kadın, tacı alamayınca sevgilisiyle beraber kuyumcudan ayrıldı. Ertesi gün Firdevs Ç., tek başına kuyumcuya gitti. Kuyumcudan altın tacı isteyen kadın, cep telefonuyla birçok kez fotoğrafını çektikten sonra tacı çalıp kaçtı. Kuyumcu peşinden koşsa da kaçan kadını yakalayamadı. Firdevs Ç. izini kaybettirirken yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kuyumcudaki altın tacı alıp kaçan kadın: Sevgilim bana alamayınca çaldım

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından kuyumcunun şikayeti üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızın Firdevs Ç. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda kadın, Kadımehmetefendi Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Gözaltına alınan Firdevs Ç.'nin evinde yapılan aramada altın taç ele geçirildi.

Kuyumcudaki altın tacı alıp kaçan kadın: Sevgilim bana alamayınca çaldım

"SEVGİLİM ÜZÜLMESİN DİYE ÇALDIM"

Gözaltına alınan Firdevs Ç., emniyete götürülerek ifadesi alındı. Tacı çalan kadının "Sevgilimle gördük beğendik. O bana parası yok diye alamadı. Ben de o üzülmesin diye çaldım" dediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Firdevs Ç., 'İşyerinden hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi. Kadın çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, evde ele geçirilen taç ise kuyumcuya teslim edildi.

Kuyumcudaki altın tacı alıp kaçan kadın: Sevgilim bana alamayınca çaldım
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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