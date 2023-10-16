Kuyumcu Süsü Veren Dolandırıcı Yakalandı

İstanbul'da kuyumcu süsü veren bir dolandırıcı, külçe altın görünümlü çakmakları gerçek altın gibi satarak bir kişiyi dolandırdı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin daha önce de benzer dolandırıcılık olaylarına karıştığı belirlendi.

Kendine kuyumcu süsü verdi, çakmakları külçe altın diye sattı

Dolandırıcı polis ekipleri tarafından yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da kuyumcu olduğunu söyleyen şahıs külçe altın görünümlü çakmağı sokakta bir kişiye 18 bin 200 TL karşılığında sattı. 70 adet suç kaydı olan şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesinde, 07.10.2023 tarihinde, cadde üzerinde A.K. isimli şahıs yanına gelen bir kişi yabancı uyruklu ve kuyumculuk yaptığını söyledi. Daha sonra da elindeki külçe altın görünümlü çakmakları gerçek altın gibi 18 bin 200 TL karşılığında sattı. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde, A.K. isimli şahsın yürüdüğü sırada yanına bir şahsın geldiği ve kendisinin yabancı uyruklu olduğu ve kuyumculuk yaptığını söyleyerek elindeki külçe altın görünümlü çakmakları gerçek altın gibi satmaya çalıştığı, bu sırada başka bir şüphelinin güven kazanmak amacıyla yanlarına gelerek para karşılığında külçeyi satın aldığı ve A.K.'yi dolandırıcılık yöntemine inandırarak başka bir külçeyi 18 bin 200 TL karşılığında sattıkları anlaşıldı.

Polis ekipleri dolandırıcılık olayı ile ilgili geniş çaplı çakışma başlattı. Aynı yöntem ile farklı tarihlerde Arnavutköy, Başakşehir, Güngören ve Kadıköy ilçeleri olmak üzere 5 farklı ilçede kimlik bilgisi tespit edilen şüpheli M.P.'nin dolandırıcılık suçunu gerçekleştirdiği tespit edildi. Mağdurların toplam 49 bin TL ve 1.500 dolar dolandırıldıkları belirlendi. Şüpheli M.P'nin 49'u nitelikli dolandırıcılıktan 70 adet suç kaydının olduğu belirlendi. M.P. Güngören'de bir adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten M.P sevk edildiği adli makamlarca sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.