Kuyumcu hırsızları yakalandı

Erzurum'da duvarı delerek kuyumcudan 23 kilogram altın çalan Gürcistan uyruklu 4 şahıstan ikisi Antalya'da yakalandı.

Olayın aydınlatılmasına, suçlu ya da suçluların tespitine yönelik yapılan titiz çalışmalar çerçevesinde; şüphelilerin hırsızlığın meydana geldiği iş yerine ait kamera sisteminin kayıt cihazını da çalmış olmalarından dolayı Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olarak güzergah dahilinde bulunan 28 ayrı lokasyonda yer alan toplamda 338 saat güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteği ile Trabzon ve Antalya İllerinde yapılan detaylı ve koordineli çalışmalar neticesinde; hırsızlık eyleminin Gürcistan vatandaşı 4 şahıs tarafından planlı olarak duvar delmek suretiyle gerçekleştirildiği, şüpheli şahıslardan Nikolozi G. ile Levani L. isimli şahısların hırsızlık eylemini gerçekleştirdikleri, hemen sonra altınlarla birlikte yaya olarak olay yerinden ayrıldıkları, Aleksi B. tarafından Trabzon ilinden kiralanan araca bindikleri ve Zaal M. tarafından Antalya ili Alanya ilçesinden kiralanan diğer araçla Aşkale ilçesinde buluştukları ve şahıslardan Levani L. ile Aleksi B.'nin Trabzon iline giderek kiralık aracı teslim ettikleri akabinde Sarp Sınır Kapısı üzerinden 23 nisan 2023 tarihinde Gürcistan'a çıkış yaptıkları, diğer şüpheliler Zaal M. ile Nikolozi G.'nin diğer kiralık araçla Antalya ili Alanya ilçesine gittikleri tespit edildi.

Olayı çok yönlü ele alarak çalışmalarını derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kurulan özel ekiple Antalya ili Alanya ilçesine giderek suça karışan Zaal M. ve Nikolozi G. isimli şahısları, Antalya Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile birlikte yapılan ortak operasyonla suç işlemek için kiralamış oldukları araç ile birlikte yakaladı. Şahısların muhtemel barınabileceği ve bulanabileceği yerlerle çalınan altınların teminine yönelik iki farklı adreste ve araçlarında aramalar yapılmasına rağmen çalınan altınlara rastlanılmadı. Olayın diğer şüphelileri tarafından çalınan emtiaların yurt dışına çıkarılmış olabileceği değerlendirilirken, şahısların yakalanmasına yönelik Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İnterpol Daire Başkanlığı üzerinden çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Olay günü kamera görüntülerinden tespit edilen şüphelilerin yüzlerini kamufle etmek için kullandıkları şapka ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin telefonunda yapılan ön incelemede müştekiye ait olduğu değerlendirilen altın bileklik fotoğrafları çıkması üzerine emniyete davet edilen müşteki fotoğraftaki altın bilekliğin kendisine ait çalınan takılardan olduğunu beyan etti.

Yakalanan Zaal M. ve Nikolozi G. isimli şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM