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Kuyumcu, dükkanında ölü bulundu

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Kuyumcu, dükkanında ölü bulundu Gaziantep'te yaşayan 50 yaşındaki Güngör Hidayet, kendisine ait kuyumcu dükkanında ölü bulundu.

Kuyumcu, dükkanında ölü bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan 50 yaşındaki Güngör Hidayet, kendisine ait kuyumcu dükkanında ölü bulundu. Olayla ilgili intihar şüphesi üzerinde durulurken geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hidayet Güngör isimli şahıs, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı'nda kendisine ait kuyumcu dükkanında başından vurulmuş halde yerde yatarken bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hidayet Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerinden tamamlan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İntihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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