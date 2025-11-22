Haberler

Kuyumcu Çalışanından 42 Milyonluk Dolandırıcılık Vurgunu

Güncelleme:
Düzce'de bir kuyumcu çalışanı, müştekilerden topladığı 42 milyonluk vurgun nedeniyle tutuklandı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda dolandırıcılık şüphelisi yakalanarak cezaevine gönderildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de bir kuyumcu çalışanı müştekilerden 42 milyonluk vurgun yaptı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli zincirleme şekilde dolandırıcılık suçlarından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dolandırıcılık suçu kapsamında yürütülen soruşturma doğrultusunda, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvuran 16 müştekinin ifadeleri üzerine geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. İddiaya göre, Düzce merkezde bir kuyumcuda çalışan S.Ş., farklı tarihlerde müştekilerden elden ve banka kanalıyla çeşitli miktarlarda para alarak altın ve döviz alımı yapacağını, bu altın ve dövizi fiziki olarak elinde tutup istendiğinde geri vereceğini belirterek güven sağladı. Bu yöntemle yaklaşık 42 milyon 200 bin 800 TL topladığı tespit edilen şüpheli, müştekilerin işlemleri sonlandırmak ve birikimlerini geri almak istediklerinde ulaşılamadı.

Şüphelinin adreslerinde bulunamaması üzerine hakkında çıkartılan şüpheli, 21 Kasım 2025 tarihinde Ankara'da kolluk kuvvetlerince yakalanarak gözaltına alındı. S.Ş., Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'na mevcutlu olarak çıkarılarak ifadesi alınmasının ardından, zincirleme şekilde dolandırıcılık suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. Şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzce Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - DÜZCE

