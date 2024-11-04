Kuyumcu 22 Milyon Liralık Dolandırıcılık İddiası ile Yakalandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde müşterileri ve diğer kuyumculardan topladığı 22 milyon lirayla ortadan kaybolan ve daha sonra polis ekiplerince yakalanan kuyumcu, emniyetteki ilk ifadesinde kaçmadığını, borçlarını kapatmak için İstanbul'a gittiğini öne sürdü.

Edinilen bilgiye göre, yüksek kar vaadiyle altınlarını Karşıyaka Çarşısı'nda bulunan Ses İşhanı'ndaki kuyumcuya emanet eden vatandaşlar, kuyumcunun ansızın ortadan kaybolması üzerine durumu savcılığa bildirerek, kuyumcu İ.K. (41) ve ağabeyi Y.K.'den şikayetçi oldular. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, 23 vatandaşı 'yüksek kar vaadiyle' yaklaşık 22 milyon lira dolandırdıkları belirlenen kuyumcu iki kardeşi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Y.K. Buca ilçesinde, İ.K. ise İstanbul'da yakalandı.

"Kaçmadım, borçlandım"

Gözaltına alınan kuyumcu İ.K.'nin emniyetteki ifadesinde, "Kaçmadım. İşlerim ters gittiği için borçlandım. Bu borçlarımı ödemek için görüşme yapmak amacıyla İstanbul'a gitmiştim. Kimseyi dolandırmadım. Borçlarımı ödeyeceğim" dediği öğrenildi. İ.K. ve ağabeyi Y.K., emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR