Kuyuda mahsur kalan yavru köpek için AFAD seferber oldu - Haberler

Afyonkarahisar'da yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuruyan su kuyusuna düşen yavru köpeği AFAD ekipleri kurtardı.

Olay, merkeze bağlı Demirçevre mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede yıllar önce kuruyan su kuyusundan sesler geldiğini duyan çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları incelemede kuyuya yavru bir köpeğin düşerek mahsur kaldığını belirledi. Ekipler ardından makara ve halat sistemi kurarak yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya inip yarım saat süren bir çalışmanın ardından köpeği kurtarmayı başardı. Köpek ardından sağlık kontrollerinin yapılması için veteriner hekime teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa