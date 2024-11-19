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KUYU-40 Operasyonunda 130 Şüpheli Yakalandı

KUYU-40 Operasyonunda 130 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde düzenlenen 'Kuyu-40' operasyonunda, 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik 130 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yakalananlardan 99'u tutuklanırken, 31'ine adli kontrol kararı verildi. Operasyonda çok sayıda silah ve milyonlarca lira değerinde gayrimenkul ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İl Jandarma Müdürlükleri tarafından 9 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-40" operasyonlarında 130 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Müdürlükleri tarafından 9 ilde 5 farklı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "KUYU-40" operasyonlarında 130 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerden 99'unun tutuklandığını, 31'inin ise hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade etti. Yerlikaya, yapılan operasyon kapsamında 40 ruhsatsız tabanca, 23 ruhsatsız av tüfeği, 1 makineli tabanca ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildiğini ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 100 milyon lira değerindeki; 7 daire, 18 arsa ve 10 otomobile el konulduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"9 ilde Jandarma tarafından 5 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen "KUYU-40" operasyonlarında 130 şüpheli yakalandı. 99'u tutuklandı, 31'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine asla tahammülümüz yok! Organize suç örgütleriyle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. nde ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı desteğiyle İl Jandarma Komutanlıklarınca İstanbul, Konya, Kahramanmaraş, Bursa, Yalova, Mersin, Ankara, Gaziantep ve Ordu'da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs, cinsel istismar, insan ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, resmi belgede sahtecilik, silah ve mühimmat kaçakçılığı, bilişim yolu ile nitelikli dolandırıcılık, 6136 Sayılı kanuna muhalefet, tefecilik ve tehdit suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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