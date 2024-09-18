Üye Girişi
Haberler

Kuyu-24 Operasyonu: 5 Organize Suç Örgütü Üyesi Tutuklandı

Kuyu-24 Operasyonu: 5 Organize Suç Örgütü Üyesi Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuyu-24 operasyonunda organize suç örgütü elebaşının talimatıyla hareket eden 5 şüphelinin yakalandığını ve tutuklandığını açıkladı.

Kuyu-24 operasyonuyla organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt dışında tutuklu bulunan organize suç örgütü elebaşının talimatıyla Türkiye'de eylem yapan 5 şüpheliye yönelik Kuyu-24 operasyonu gerçekleştirildiği ve 5 şüphelinin de tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt dışında tutuklu bulunan organize suç örgütü elebaşının talimatıyla eylemler gerçekleştirdikleri tespit edilen 5 şahısa yönelik Tekirdağ Çorlu'da 'Kuyu-24' operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Operasyon sonucu organize suç örgütü üyesi 5 şüphelinin yakalandığını ve 5'inin de tutuklandığını açıkaladı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Yerlikaya operasyonlara dair görüntüleri paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, nerede olursa olsun ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; yurt dışında tutuklu bulunan organize suç örgütü elebaşının talimatıyla eylemler gerçekleştirdikleri tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tehdit, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme ve genel güvenliğin tehlikeye sokulması suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KARATAŞ - 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur

Erdoğan ilk 4 maddeyle ilgili tartışmalara noktayı koydu

 Narin'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları

Patolojiden sonuçlar geldi! Narin'le ilgili kahreden bir rapor daha

 Telefonundan uygunsuz görüntüler mi çıktı? Tavşantepe mahallesi imamına soruşturma

Diyanet, Narin'in köyündeki imam için harekete geçti
Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlatan İsrail'den jet karar! 20 bin askeri ülkenin kuzeyine gönderdiler

Bomba gibi patlayan çağrı cihazları sonrası İsrail'den jet karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MOSSAD nedir? Mossad kimdir? Mossad hangi ülkenin teşkilatı? 19 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Kova, Aslan, İkizler burcu yorumu! 19 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları DGS TERCİHLERİ BAŞLADI: DGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? DGS tercih kılavuzu! KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA: KPSS DHBT sınav giriş belgesi nasıl alınır? Ankara-İstanbul hızlı tren kaç saat, durakları neler? Ankara-İstanbul ne zaman 80 dakikaya düşüyor? Türkiye'de çağrı cihazları patlar mı? Fed faizi indirirse dolar ve altın ne olur? Fed faiz düşürürse piyasalar ne olur? FED faiz indirimi bitcoin ve kripto para piyasasını nasıl etkileyecek? FED faiz kararı sonrası borsa ne olur? Az önce deprem nerede oldu? Adıyaman'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 18 Eylül en son deprem nerede oldu? Manchester City- Inter Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi? Manchester City- Inter maçı canlı, HD, kesintisiz izleme linki! Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 18 Eylül Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });