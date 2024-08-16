Üye Girişi
Haberler

Kuyu-16 Operasyonunda Yakalanan Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından 3 gün önce açıklanan Elazığ merkezli organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Kuyu-16' operasyonunda yakalanan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kuyu-16 operasyonunda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından 3 gün önce açıklanan Elazığ merkezli organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-16" operasyonunda yakalanan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, elebaşlığını Ahmet Gülbasan isimli şahsın yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen planlı projeli soruşturma kapsamında, 13 Ağustos 2024'te yapılan Kuyu 16 operasyonunda, yağma, silahlı tehdit, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, 6136 sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu madde kullanmak, suç üstlenme ve azmettirme suçlarını işledikleri, anlaşmazlık çıkan şahıslar arasındaki konularda arabuluculuk yaptıkları ve anlaşmazlıkları baskı, cebir ve tehdit yoluyla kendi belirledikleri usul ve yöntem ile çözüme kavuşturdukları tespit edilen 17 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 11 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, çok sayıda fişek, bir miktar esrar maddesi ve sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Operasyon 3-sayfa Elazığ 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak mı? Metro, marmaray, otobüs, metrobüs ücretsiz mi? TAYİN SONUÇLARI! Öğretmen tayin sonuçları açıklandı mı? personel.meb.gov.tr sorgulama! AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ 2024! Avrasya Tüneli geçiş ücreti kaç TL oldu? Avrasya Tüneli'ne zam geldi mi, ne kadar oldu? Cumartesi bankalar açık mı? 17 Ağustos Cumartesi bankalar açık mı 2024? Bankalar kaça kadar açık? Hamit Emrah Beriş kimdir? Çukurova Üniversitesi Rektörü Hamit Emrah Beriş kaç yaşında ve nereli? İbrahim Haskoloğlu kimdir? İbrahim Haskoloğlu sosyal medya hesabından ne paylaştı? Süleyman Özdemir kimdir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör Süleyman Özdemir kaç yaşında ve nereli? Mustafa Hatipler kimdir? Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler kaç yaşında, nereli? Ahmet Hacımüftüoğlu kimdir? Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacımüftüoğlu kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir? Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan kaç yaşında, nereli? Uğur Ünal kimdir? Gazi Üniversitesi Rektörü Uğur Ünal kaç yaşında ve nereli? Gaziantep FK- Samsunspor maçı ne zaman? Gaziantep FK- Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş- Antalyaspor maçı nerede oynanacak? #9917 Hasan Mandal kimdir? İTÜ Rektörü Hasan Mandal kaç yaşında ve nereli? Kayserispor- Sivasspor maçı ne zaman? Kayserispor- Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ahmet Yozgatlıgil kimdir? ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil kaç yaşında ve nereli? Adana Demirspor- Rizespor maçı ne zaman? Adana Demirspor- Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Necdet Ünüvar kimdir? Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar kaç yaşında ve nereli? 13 Üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlandı! Ankara Üniversite, ODTÜ ve İTÜ'nün yeni rektörü kimdir? Göztepe- Fenerbahçe maçı ne zaman? Göztepe- Fenerbahçe maçı saat kaçta, nerede oynanacak?
title