Kuvvetli sağanak kaza getirdi, otomobil takla attı: 3 kişi yaralandı

Kırıkkale'de kuvvetli sağanak sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine giden sürücüler, kuvvetli sağanak yağış sebebiyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kısa süreli etkili olan yağıştan dolayı, Kırıkkale- Ankara D200 Karayolu üzerindeki Yukarımahmutlar köyü mevkiinde kaza meydana geldi. A.K. idaresindeki 06 DM 8158 plakalı otomobil, sürücüsünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü A.K. ile yolculardan M.K. ve D.K. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aynı aileden 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. - KIRIKKALE