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Kuvvetli rüzgar çatı uçurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kuvvetli rüzgar çatı uçurdu

Van'ın Özalp ilçesinde kuvvetli rüzgardan dolayı bir evin çatısında hasar oluştu.

ÖZALP, VAN (İHA) - Van'ın Özalp ilçesinde kuvvetli rüzgardan dolayı bir evin çatısında hasar oluştu.

Özalp ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde fırtınadan dolayı bir evin çatısının uçtuğu ihbarı üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hemen harekete geçti. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kuvvetli rüzgardan dolayı uçan saç parçalarını güvenli bir bölgeye bırakırken, çatıda ise maddi hasar oluştu. - VAN

Kuvvetli rüzgar çatı uçurdu

Kuvvetli rüzgar çatı uçurdu

Kuvvetli rüzgar çatı uçurdu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Özalp, Van, 3. Sayfa, Haberler

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