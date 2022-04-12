Kuvvetli rüzgar çatı uçurdu

ÖZALP, VAN (İHA) - Van'ın Özalp ilçesinde kuvvetli rüzgardan dolayı bir evin çatısında hasar oluştu.

Özalp ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde fırtınadan dolayı bir evin çatısının uçtuğu ihbarı üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hemen harekete geçti. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kuvvetli rüzgardan dolayı uçan saç parçalarını güvenli bir bölgeye bırakırken, çatıda ise maddi hasar oluştu. - VAN