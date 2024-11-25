Kuvvetli Rüzgar Balıkçıları Zor Durumda Bıraktı

Kuvvetli rüzgar ve lodos balıkçıları olumsuz etkiledi, tekneler limana yanaşamadı

İSTANBUL - Arnavutköy Karaburun Limanı'nda hafta sonu denize açılan balıkçılar geri dönüşte zor anlar yaşadı. Tekneler Limana yanaşamazken o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için fırtına uyarılarda bulundu. Yapılan uyarıların ardından Arnavutköy Karaburun Limanı'nda hafta sonu denize açılan balıkçılar geri dönüşte zor anlar yaşadı. Balıkçı tekneleri oluşan yüksek dalgalar nedeniyle alabora olma tehlikesi geçirdi. Yaşanılanlar vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde teknelerin liman girişine yanaştığı ancak dalga nedeniyle biriken kum ve yüksek dalga nedeniyle limana yanaşmakta zorluk çektiği görüldü.