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Kutlamanın dozunu kaçıran gençler arasında bıçaklı kavga

3. Sayfa Haberleri

Kutlamanın dozunu kaçıran gençler arasında bıçaklı kavga Hareketli dakikaların ardından çok sayıda kişi gözaltına alındı Denizli'nin işlek noktalarında yılbaşı kutlaması sonrası eğlencenin dozunu kaçıran gençler arasında bıçaklı kavgalar çıktı.

Kutlamanın dozunu kaçıran gençler arasında bıçaklı kavga

Hareketli dakikaların ardından çok sayıda kişi gözaltına alındı

DENİZLİ - Denizli'nin işlek noktalarında yılbaşı kutlaması sonrası eğlencenin dozunu kaçıran gençler arasında bıçaklı kavgalar çıktı. Olaylara müdahale eden ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Denizli'de yılbaşını kutlamak için işlek noktalara çıkan vatandaşlar doyasıya eğlendi. Kimi zaman tansiyonun yükseldiği olaylara hızla müdahale edilirken, eğlencenin dozunu kaçıran gençler, farklı noktalarda birbirine girdi. Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesinde bulunan Mevlana Caddesi üzerinde çıkan tartışmada bir genç bacağından bıçaklanırken, bir genç ise tekme tokat darp edildi. Ekipler yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kentin diğer yoğun olduğu noktalarda da çıkan kavgalarda çok sayıda kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - 3. Sayfa

Denizli kavga 3. Sayfa Yerel Haberler

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