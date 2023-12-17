Kütahya ve Mersin'de Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Tutuklama

Kütahya ve Mersin'de eş zamanlı yapılan operasyonda bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alınan 5 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçu soruşturması çerçevesinde, şirket kurarak internet üzerinden yatırım vaadiyle birçok kişiyi mağdur ederek yüksek miktarda dolandırıcılık ihbarı üzerine, yapılan araştırmalar neticesinde tasfiye edildiği öğrenilen 6 farklı şirketle ilgili olarak Kütahya ve Mersin'de eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan O.K, A.E, K.G, R.B ve A.K. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA