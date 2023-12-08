Kütahya Simav'da Ahşap Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

Kütahya'nın Simav ilçesi Yavu köyünde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın çevre binalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavu köyünde İsmail Keleş'e ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen Simav, Çitgöl, Naşa ve Güney Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çevre binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu 2 katlı ahşap bina kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KÜTAHYA