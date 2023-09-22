Kütahya Sera AVM'de Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Kütahya Sera AVM'nin açık otoparkında bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli, polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

Kütahya Sera AVM açık otoparkında silahla adam yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Sera AVM açık otoparkında S.Ö. (24) isimli şahsı sol bacak diz kısmından tabanca ile yaralayan İ.C. (22) isimli şahıs polisin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA