Kütahya OSB'deki Porselen Fabrikasına Geçmiş Olsun Mesajı

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Başkanlığı, yangın sebebiyle zarar gören porselen fabrikası için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Osb Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "2 Ocak 2024 tarihinde sabahın ilk saatlerinde yatırımcımız Tulu Porselen End. Mut. Ekp. San. ve Tic. A.Ş. fabrikasında meydana gelen yangın yangın sebebiyle büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Fabrikamız yetkililerine ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Öncelikle, herhangi bir can kaybının olmaması bizim için en büyük teselli kaynağıdır. Yangın sırasında fabrikamızda bulunan çalışanlarımızın ve tüm ekiplerin güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olması, bizim için öncelikli olanın insan hayatı olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı olarak, bu tür acil durumlarda hızla müdahale eden itfaiye ekiplerimize ve olaya anında müdahale eden tüm paydaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. İşbirliği ve koordinasyon sayesinde, yangın kısa sürede kontrol altına alınmış ve yayılması önlenmiştir. Firmamızın yaralarını sarıp, tekrar faaliyetlerine başlaması için elimizden gelen çabayı göstereceğimizi belirtmek isteriz" denildi. - KÜTAHYA