Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde Yoğun Sis Uyarısı
Tavşanlı ilçesinde yoğun sis, günlük yaşamı zorlaştırıyor. Görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, sürücüler ve yayalar için dikkatli olmaları çağrısında bulunuluyor.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Özellikle çevre yolunda görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, çarşı merkezinde de yoğun sis tabakası bulunuyor.
Yetkililer, sisli hava durumunda sürücüleri ve yayaları dikkatli olmaya çağırıyor. Görüş mesafesinin azalması trafik kazası riskini artırırken, sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve takip mesafesini artırmaları gerekiyor.
Yayaların ise karşıdan karşıya geçerken ekstra özen göstermesi, koyu renkli kıyafetler yerine açık renkli ve fosforlu giysiler tercih etmesi öneriliyor. Araçların ise sisli havalarda gerekli sis lambası gibi ışıklarla gitmeleri tavsiye ediliyor. - KÜTAHYA