Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde boş arazide yangın çıktı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Göbel köyü yakınlarındaki boş arazide yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, 112'ye yapılan ihbar ile yanan yaklaşık bir dönüm boş arazi itfaiye ekiplerin kısa sürede bölgeye ulaşması ve yoğun gayretleri ile kısa sürede söndürüldü. Göbel köyü arazisindeki yangın yaklaşık bir yarım saat içinde söndürüldü. - KÜTAHYA