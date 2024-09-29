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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde boş arazide yangın çıktı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde boş arazide yangın çıktı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Göbel köyü yakınlarındaki boş arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Göbel köyü yakınlarındaki boş arazide yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, 112'ye yapılan ihbar ile yanan yaklaşık bir dönüm boş arazi itfaiye ekiplerin kısa sürede bölgeye ulaşması ve yoğun gayretleri ile kısa sürede söndürüldü. Göbel köyü arazisindeki yangın yaklaşık bir yarım saat içinde söndürüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tavşanlı İtfaiye 3-sayfa Yaşam

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