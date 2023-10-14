Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 1 haftada 8 kişi uyuşturucuyla yakalandı

Narkotik yakalamalarının hız kesmeden devam ettiği Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 1 hafta içerisinde 8 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ada Stadyumu yanında park halinde bulunan bir araç içerisinde bulunan İ.K isimli şahıstan şüphelenen Çarşı Mahalle Bekçileri şahıs üzerinde yapmış oldukları kontrollerde, 0.71 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan "pipe" diye tabir edilen aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Bu arada devriye hizmeti görevinde bulunan resmi ekiplerin şüpheli hareket sergileyen Y.B ve G.A'yı yakaladı. Şahısların yapılan üst aramalarında, sigara ucuna koyulmuş esrar maddesi ve 0.68 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 şahıs hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı.

"İlçeye uyuşturucu madde sokmaya çalışan 3 şahıs yakalandı"

Asayiş Büro Amirliği Ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonuç ilçeye uyuşturucu sokmaya çalışan 3 şahıs yakalandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinden uyuşturucu madde sokmaya çalışan şahıslar Domaniç-Tavşanlı güzergahında yapılan kontroller de yakalandı. Şüpheli şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramada, 12 gram metamfetamin ve 0.79 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA