Kütahya'nın Simav İlçesinde Deprem Sarsıntıları Devam Ediyor

Güncelleme:
Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından son 10 saatte bölgede 0.5 ve 3.4 büyüklüğünde 55 artçı sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 02.54'da merkez üssü Simav Yemişli köyü olan 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından son 10 saatte ilçede 0.5 ve 3.4 büyüklüğünde 55 sarsıntı kaydedildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
