Kütahya'nın Simav İlçesinde Deprem Sarsıntıları Devam Ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 02.54'da merkez üssü Simav Yemişli köyü olan 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından son 10 saatte ilçede 0.5 ve 3.4 büyüklüğünde 55 sarsıntı kaydedildi. - KÜTAHYA