Kütahya'nın Gediz İlçesinde 4.0 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 11.36'da Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 10.3 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. - KÜTAHYA