Kütahya Kılıçarslan Anadolu Lisesi'nde Siber Güvenlik Eğitimi Verildi

Kütahya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kılıçarslan Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlere, siber güvenlik, güvenli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı ve yasa dışı bahis konularında eğitim verildi.

Kütahya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kılıçarslan Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlere, siber güvenlik, güvenli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı ve yasa dışı bahis konularında eğitim verildi.

Kütahya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan Siberay programı çerçevesinde, Kütahya Kılıçarslan Anadolu Lisesi'nde eğitim görmekte olan 263 öğrenci ve 5 öğretmen katılımcıya yönelik olarak, siber güvenlik, güvenli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı ve yasa dışı bahis konularında eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. - KÜTAHYA