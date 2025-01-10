Kütahya Jandarma Suç Araştırma Timleri 2024'te 109 Olay Yakaladı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timlerinin ( Jasat ) 2024 yılı boyunca önemli operasyonlara imza attığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan JASAT Timleri, sorumluluk bölgesinde suçluların yakalanması, faili meçhul olayların çözülmesi ve vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin korunması için 34 evden hırsızlık, 23 diğer hırsızlık, 12 açıktan hırsızlık, 11 iş yerinden hırsızlık, 6 bağ ve bahçeden hırsızlık, 6 kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık, 5 haberleşme ve enerji kablosu hırsızlığı, 4 kasten öldürme, 3 otodan ve oto hırsızlığı, 3 hayvan hırsızlığı, 2 kasten yaralama (ateşli silah) olmak üzere toplamda 109 olaya müdahale etti. Bu olaylara karışan 111 şüpheli yakalanırken, bu kişilerden 11 tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

JASAT tarafından olaylarda ele geçirilen malzemelerden, 6 bin 395 TL nakit para, 145 metre bakır kablo, 25 metre elektrik kablosu, 750 kilogram odun kömürü, 64 adet direk, 11 adet inşaat demiri, 2 metre demir mazgal, 1 adet havalı tüfek, 5 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 825 adet tabanca fişeği, 202 adet av tüfeği fişeği, 3 adet bıçak, 2 adet çalıntı araç, 1 çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 4 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 6 adet küçükbaş hayvan ile muhtelif malzemeler mağdurlara teslim edildi.

JASAT Dedektiflerinin 2024 yılı içerisinde UYAP'ta yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 810 şahsı yakalandı. Adli mercilere çıkarılan bu şahıslardan 300'ü tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumana teslim edilirken, 510 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KÜTAHYA