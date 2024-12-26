Kütahya İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Yapıldı

Kütahya İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Vali Musa Işın başkanlığında düzenlendi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Vedat Kültür ve İl Emniyet Müdürü Osman Elbir katıldı. Toplantıda, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, asayişin sağlanması ve trafik güvenliği konuları ele alınarak, bu alanlarda alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Vali Musa Işın, toplantı sırasında emniyet ve jandarma teşkilatlarına teşekkür ederek, "Vatandaşlarımızın güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantı, alınacak önlemlerle ilgili değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KÜTAHYA