Kütahya iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Karayolunun 18. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, M.M.A. idaresindeki 34 PM 2130 otomobil ile, aynı istikamete gitmekte olan M.K.nin yönetimindeki 26 US 516 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası her iki araçta şarampole devrildi ve 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA