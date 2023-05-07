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Kütahya iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kütahya iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya- Eskişehir karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya'dan Eskişehir istikametine gitmekte olan otomobiller dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan ve isimleri belirtilmeyen 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Kütahya 3. Sayfa Haberler

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