Kütahya haberleri | Kütahya'da şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Kütahya yerel 3. sayfa haberine göre Kütahya'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan içerisinde 2 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi. Kütahya'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan içerisinde 2 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilen O. Ç. ve S. A. isimli şahısların bulunduğu bir araç durduruldu. Araçta ve içerisinde bulunan şahısların üzerinde yapılan aramada, 8.19 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kütahya Tragger 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kütahya haberleri | Kütahya'da şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.