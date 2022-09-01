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Kütahya haberleri... Kütahya'da iki maganda silahlarıyla birlikte yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kütahya haberleri... Kütahya'da iki maganda silahlarıyla birlikte yakalandı

Kütahya haber: Kütahya'da bir işyerinin önünde silahla ateş eden 2 şahıs polis tarafından silahlarıyla birlikte yakalandı.

Kütahya'da bir işyerinin önünde silahla ateş eden 2 şahıs polis tarafından silahlarıyla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre," Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Fuat Paşa Mahallesi Şair Şeyhi Caddesinde işyeri önünde silahla ateş edildiğini bildirilmesi üzerine polis ekiplerince yapılan araştırmalarda toplam 10 kovan tespit edildi. İşyeri önünde bulunan şahıslar üzerinde yapılan kontrolde ise F.A. (27) isimli şahıstan seri numarası kazınmış ruhsatsız bir adet tabanca ve bu tabancaya ait 16 adet fişek, yine aynı işyeri önünde bulunan İ.O.A. ( 26) isimli şahıstan ise tabanca ele geçirildi.

Havaya ateş eden şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya 3. Sayfa Haberler

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