Kütahya haberleri... Kütahya'da bekçiler bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya haberleri... Kütahya'da bekçiler bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi

Kütahya haberleri... Kütahya'da bekçiler bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi

Kütahya haber: Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçilerince bir şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

 - Güncelleme:

Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçilerince bir şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından Balıklı Mahallesi Menderes Caddesinde H.T. (30) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 2.61 gram sentetik kannobinoid, bonzai diye tabir edilen narkotik madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Kütahya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title