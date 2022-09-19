Kütahya haberleri! Kütahya'da araçlarında uyuşturucu ve 4 tabanca ile yakalanan iki kişi tutuklandı

Kütahya haberlerine göre Kütahya'da araç içerisinde uyuşturucu madde ve 4 adet tabanca ile birlikte yakalanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kütahya'da araç içerisinde uyuşturucu madde ve 4 adet tabanca ile birlikte yakalanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilen araç içerisinde uyuşturucu madde ve 4 adet tabanca ile birlikte yakalanan Ş. S ve I. Y isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA