Kütahya haberleri! Kütahya'da araçlarında uyuşturucu ve 4 tabanca ile yakalanan iki kişi tutuklandı
3. Sayfa Haberleri
Kütahya haberlerine göre Kütahya'da araç içerisinde uyuşturucu madde ve 4 adet tabanca ile birlikte yakalanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kütahya'da araç içerisinde uyuşturucu madde ve 4 adet tabanca ile birlikte yakalanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilen araç içerisinde uyuşturucu madde ve 4 adet tabanca ile birlikte yakalanan Ş. S ve I. Y isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa